Европейцам посоветовали осторожнее летать над Россией

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) призвало авиакомпании прекратить рейсы в пять городов России после смертельного крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), который был подбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Чечне. В черный список регулятора попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Самара.

EASA обосновало свою рекомендацию продолжающейся войной против Украины, которая создает опасность непреднамеренных атак на гражданские самолеты в небе России из-за плохой координации властей и военных, а также ошибок идентификации. В частности, угрозу представляет российская система ПВО, которая активируется в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников вглубь страны, уточнило агентство. Поскольку на данный момент ни одна авиакомпания ЕС не осуществляет полеты в Россию или через ее воздушное пространство, обращение EASA касается перевозчиков из третьих стран, которые продолжают это делать, несмотря на связанные с войной риски. Рекомендация будет действовать до 31 июля 2025 года, но может быть пересмотрена или отозвана раньше срока, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Решение о частичной отмене полетов в Россию приняли уже семь зарубежных авиакомпаний. Среди них казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai, сербская Air Serbia, узбекская Qanot Sharq и «Туркменские авиалинии». Сама AZAL приостановила авиасообщение с 11 российскими городами: Казанью, Владикавказом, Волгоградом, Грозным, Махачкалой, Минеральными Водами, Нижним Новгородом, Самарой, Саратовом, Сочи и Уфой.

Азербайджанский самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от казахстанского Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 удалось выжить. Источники Reuters и Euronews в правительстве Азербайджана говорили, что причиной крушения стала разорвавшаяся рядом с самолетом ракета, выпущенная из установки «Панцирь» во время атаки беспилотников на Грозный. Пилоты запросили аварийную посадку в одном из ближайших российских аэропортов, но им везде отказали. Сесть в Грозном не получилось из-за работы «глушилок». После этого самолет пересек Каспийское море и рухнул в районе Актау.