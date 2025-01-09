ООН об инфляции в Азербайджане

ООН прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2025 год на уровне 3,6%. Такой прогноз содержится в опубликованном докладе организации «Мировая экономическая ситуация и перспективы на 2025 год» (World Economic Situation and Prospects 2025).

По оценкам ООН, в 2024 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась до 3,7% с 8,8% в 2023 году. В организации ожидают замедления инфляции в стране в 2026 году до 3,1%.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в стране в 2024 году на уровне 2,7%, на 2025 год – 4,6%, на 2026 год – 4%.