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Молдова вызвала российского дипломата

01:37 299

Министерство иностранных дел Молдовы 9 января вызвало временного поверенного в делах посольства России в стране. Причиной стала дезинформация об энергетическом кризисе в Приднестровье, которую распространяло посольство РФ.

Как отметили в ведомстве, во время встречи представителю посольства передали твердую позицию Молдовы о недопустимости ложных заявлений, направленных на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы.

МИД подчеркнул, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье полностью лежит на России и компании "Газпром", которая нарушила контрактные обязательства, прекратив поставлять газ.

Ведомство требует от посольства "немедленно прекратить кампанию дезинформации, манипуляцию фактами и создание ложных нарративов, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и усиливают региональную напряженность".

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