Сирийцы не разрешили России забрать оружие

Эвакуация вооружения и техники ВС РФ из Сирии, начатая после свержения Башара Асада, оказалась на грани срыва, пишут зарубежные СМИ.

Российскому судну «Спарта II», которое предназначалось для вывоза российского оборудования и оружия с баз, отказали в заходе в порт Тартус, где расположена единственная зарубежная морская база РФ.

Данные OSINT-аналитиков, сервисы открытого мониторинга судоходства и сообщения российских военных блогеров подтверждают, что судно, вышедшее из Балтийска (Калининградская область РФ) 11 декабря, дрейфует у сирийских берегов с 5 января, так и не получив разрешения на швартовку.