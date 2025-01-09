Федерация дзюдо - лучшая в Азербайджане!

Накануне Министерство молодежи и спорта провело церемонию награждения лучших спортсменов, тренеров и представителей спортивной общественности Азербайджана по итогам 2024 года. Лучшей спортивной федерацией была признана Федерация дзюдо (ACF). Кроме того, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров стал лучшим спортсменом года, главный тренер национальной команды Ричард Траутман - лучшим тренером, а снятый по заказу Федерации дзюдо и хватающий за душу видеоклип против наркомании Bir də gəlsəm назван лучшим видеороликом. Такой успех абсолютно закономерен. Большие победы на Олимпийских играх в Париже сделали прошедший 2024-й год самым успешным в истории азербайджанского дзюдо.

Надежды на то, что отличающаяся высокой стабильностью сборная Азербайджана удачно выступит на Олимпиаде, были велики. Хидаят Гейдаров (73 кг) после своего четвертого титула чемпиона Европы и первой победы на чемпионате мира вписал свое имя и в список олимпийских чемпионов. При этом он вошел в историю как первый азербайджанский спортсмен, выигравший все три главных титула за один год. Наряду с ним отличным выступлением запомнился Зелим Коцоев (100 кг), победивший в 2024 году на чемпионате мира и Олимпиаде. Золотые награды, завоеванные Хидаятом и Зелимом на чемпионате мира в Абу-Даби в мае прошлого года, стали для Азербайджана первыми за 11 лет. Эти победы также являются переломным моментом для азербайджанского дзюдо.

В апреле на чемпионате Европы, проходившем в столице Хорватии Загребе, Азербайджан завоевал 2 золотые и 1 серебряную медали и добился лучшего результата с 1993 года. Эльджан Гаджиев вошел в историю как первый чемпион Европы из Азербайджана в весовой категории до 90 кг. А Балабей Агаев завоевал серебряную медаль в весе до 60 кг. В целом с этими показателями в общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место на Олимпийских играх, 3-е - на чемпионате Европы и 4-е - на чемпионате мира. Все три результата являются лучшими в истории. Наряду с достижениями взрослой команды, успехи молодежной и юношеской сборных, добытые в этом году, позволяют с надеждой смотреть в будущее. Юноши завоевали на чемпионате Европы 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, а на чемпионате мира - 2 золотые и 2 бронзовые награды. Наша сборная заняла на ЧМ 2-е место, уступив только Японии. Молодежная сборная установила рекорд, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы, а затем впервые стала победителем смешанных командных состязаний. Также наша молодежка завоевала три медали на чемпионате мира, который состоялся месяц спустя.

На молодежном чемпионате Европы наши дзюдоистки после 25-летнего перерыва завоевали сразу две золотые медали. Они в активе Кенуль Алиевой (48 кг) и Фидан Ализаде (57 кг). Также стоит выделить наших тяжеловесов - Аждара Багирова (100 кг) и Кенана Насибова (свыше 100 кг), ставших призерами чемпионата мира Помимо этого, на прошедшем в ноябре чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет сборная Азербайджана добилась лучшего результата в своей истории, завоевав 2 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые награды и впервые вошла в тройку лучших в общекомандном зачете. Наряду с победами на татами, в 2024 году Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) предприняла значительные шаги в направлении развития и трансформации этого вида спорта в стране. Особо следует отметить работу, проделанную в образовательной области. В текущем году ACF получила статус регионального центра Академии Международной федерации дзюдо, что создает условия для предоставления азербайджанским спортсменам и тренерам высочайших возможностей подготовки на международном уровне и вносит важный вклад в развитие дзюдо в стране.

В этом году между Федерацией дзюдо Азербайджана, Азербайджанской спортивной академией и Хартфордширским университетом Великобритании был подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие образовательной части в дзюдо. Благодаря этому сотрудничеству обеспечивается подготовка и реализация образовательной программы в соответствии с современными требованиями для студентов, обучающихся тренерскому делу по дзюдо в Азербайджанской спортивной академии. В результате удастся улучшить качество образования в дзюдо и обеспечить более высокие стандарты в области тренерской работы. Кроме того, продолжается программа обучения и сертификации ACF совместно с Академией Международной федерации дзюдо. На данный момент в программе обучения принял участие 231 тренер, из них 170 уже получили диплом профессионального тренера по дзюдо. Также в течение года проводились официальные экзамены на пояса и дипломы. За эти годы Федерация открыла залы дзюдо в Гяндже, Загатале, Агстафе, Геранбое, селе Агали Зангиланского района, Сабирабаде, Зиря, Сумгаите, Баладжарах и Гусаре. Около 6500 татами были выданы примерно 100 спортивным залам в Баку и регионах, а около 1300 подростков и юных спортсменов получили возможность тренироваться бесплатно.