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Из Куршевеля в Шахдаг: стартовал первый в Азербайджане Кубок мира по зимнему виду спорта

фото, обновлено 12:25
Эльмир Алиев, отдел спорта
12:25 2289

В Шахдаге начались квалификационные соревнования Кубка мира по горнолыжному альпинизму.

Сегодня участники выявляют лучшего в спринте.

Нынешний Кубок мира - первое столь крупное соревнование по зимним видам спорта в Азербайджане.

Шахдаг принимает второй этап Кубка мира. Первый прошел в декабре во французском Куршевеле.

Команда Катара впервые в истории примет участие в Кубке мира. Иран, Казахстан и Турция открывают сезон в Шахдаге. 

*** 04:55

Сегодня в Шахдаге стартуют соревнования Кубка мира по горнолыжному альпинизму. Накануне прошла церемония открытия.

Кубок мира организован при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации горнолыжного альпинизма (ISMF), Федерации зимних видов спорта Азербайджана (AQİNF) и туристического центра «Шахдаг». 

В соревнованиях примут участие около 130 спортсменов из 26 стран, включая Азербайджан, Турцию, Бельгию, Болгарию, Канаду, Китай, Австрию, Андорру, Испанию, Чехию, Францию, Германию, Иран, Казахстан, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Катар, Словакию, США, Великобританию, Грецию, Словению, а также индивидуальных нейтральных спортсменов. 10 января участники будут состязаться в спринте, 11-го - в вертикальных гонках, а 13-го - в индивидуальных дисциплинах.  

Азербайджан на Кубке мира представят Назрин Гарибова и Сейид Садраддинов.  

На церемонии открытия в своей вступительной речи генеральный секретарь ISMF Джорди Каналс высоко оценил подготовительную работу, инфраструктуру и вклад Азербайджана в развитие этого вида спорта.  

Выступая на мероприятии, вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид сообщил, что с октября 2022 года Федерация является членом ISMF и отметил, что с прошлого года Азербайджан успешно проводит международные соревнования. Также он подчеркнул, что факультет тренерской подготовки по горнолыжному спорту, созданный в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, в будущем окажет значительное влияние на развитие данного вида спорта.

Глава турцентра «Шахдаг» Рустам Наджафов отметил, что проведение Кубка мира в Азербайджане является важным событием в спортивной истории страны. По его словам, это соревнование не только позволяет спортсменам продемонстрировать свое мастерство и целеустремленность, но и способствует укреплению дружбы и солидарности.  

Отметим, что Кубок мира является одним из квалификационных турниров для получения лицензии на участие в Зимних Олимпийских Играх 2026 года.

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