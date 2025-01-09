Из Куршевеля в Шахдаг: стартовал первый в Азербайджане Кубок мира по зимнему виду спорта

В Шахдаге начались квалификационные соревнования Кубка мира по горнолыжному альпинизму.

Сегодня в Шахдаге стартуют соревнования Кубка мира по горнолыжному альпинизму. Накануне прошла церемония открытия.

Команда Катара впервые в истории примет участие в Кубке мира. Иран, Казахстан и Турция открывают сезон в Шахдаге.

Шахдаг принимает второй этап Кубка мира. Первый прошел в декабре во французском Куршевеле.

Нынешний Кубок мира - первое столь крупное соревнование по зимним видам спорта в Азербайджане.

Кубок мира организован при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международной федерации горнолыжного альпинизма (ISMF), Федерации зимних видов спорта Азербайджана (AQİNF) и туристического центра «Шахдаг».

В соревнованиях примут участие около 130 спортсменов из 26 стран, включая Азербайджан, Турцию, Бельгию, Болгарию, Канаду, Китай, Австрию, Андорру, Испанию, Чехию, Францию, Германию, Иран, Казахстан, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Катар, Словакию, США, Великобританию, Грецию, Словению, а также индивидуальных нейтральных спортсменов. 10 января участники будут состязаться в спринте, 11-го - в вертикальных гонках, а 13-го - в индивидуальных дисциплинах.

Азербайджан на Кубке мира представят Назрин Гарибова и Сейид Садраддинов.

На церемонии открытия в своей вступительной речи генеральный секретарь ISMF Джорди Каналс высоко оценил подготовительную работу, инфраструктуру и вклад Азербайджана в развитие этого вида спорта.

Выступая на мероприятии, вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид сообщил, что с октября 2022 года Федерация является членом ISMF и отметил, что с прошлого года Азербайджан успешно проводит международные соревнования. Также он подчеркнул, что факультет тренерской подготовки по горнолыжному спорту, созданный в Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, в будущем окажет значительное влияние на развитие данного вида спорта.