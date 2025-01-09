Путин хочет встретиться с Трампом

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет процесс подготовки встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Путин изъявил желание встретиться с ним.

«Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку», — сказал Трамп журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

