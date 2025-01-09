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Япония ввела масштабные санкции против России

06:18 1047

Правительство Японии приняло решение в рамках антироссийских мер ввести санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из России, а также десятков компаний и 1 физлица из восьми стран мира.

Как сообщает Reuters, меры предполагают заморозку активов в случае их обнаружения генерального директора "Алросы" Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, главы "ПСВ Технологии" Сергея Петрова и еще восьми лиц. Среди организаций эти меры касаются российских НПО машиностроения, Алексинского химкомбината, а также других НПО и предприятий. Под санкции подпали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

В отношении еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения. Такие же меры касаются 31 компании из Китая (18), ОАЭ (1), Казахстана (1), Киргизии (2), Таиланда (1) и Турции (8). Кроме того, заморозка активов касается одного гражданина КНДР, а также грузинского MRB Bank.

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