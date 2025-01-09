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Русские продвигаются в Донбассе и выбивают украинцев из Курской области

08:15 1680

В ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой области Украины и Курской области.

По данным аналитиков, российские войска захватили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка и Соленое в Донецкой области Украины.

Кроме того, россияне вернули Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области РФ.

Также, по данным DeepState, россияне продвинулись в Двуречной и возле Западного в Харьковской области Украины и вблизи Курахово и Ясенового в Донецкой области.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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