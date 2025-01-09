Русские продвигаются в Донбассе и выбивают украинцев из Курской области
В ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой области Украины и Курской области.
По данным аналитиков, российские войска захватили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка и Соленое в Донецкой области Украины.
Кроме того, россияне вернули Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области РФ.
Также, по данным DeepState, россияне продвинулись в Двуречной и возле Западного в Харьковской области Украины и вблизи Курахово и Ясенового в Донецкой области.
Официального подтверждения этой информации пока нет.