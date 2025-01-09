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Верховный суд отказал Трампу

09:57 1035

Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает ABC.

В частности, в удовлетворении иска Трампу отказали верховный судья Джон Робертс и назначенная республиканцем судья Эми Кони Барретт. В инстанции отметили, что предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против политика могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.

8 января Трамп подал экстренное ходатайство в Верховный суд, он пытался предотвратить вынесение ему приговора по этому делу. Заседание по делу о подлоге финансовых документов при сделке с Дэниелс состоится 10 января.

Трампа обвинили в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая экс-порноактрису Дэниелс, за молчание об их предполагаемой связи. По версии следствия, политик встречался с девушкой в 2006 году, а спустя десять лет, во время своей первой президентской кампании, поручил своему адвокату Майклу Коэну подписать с женщиной соглашение о неразглашении. Взамен Дэниелс получила от юриста $130 тыс.

В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел адвокату $420 тыс. (компенсация выплаты Дэниелс за соглашение, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждает обвинение; транзакции были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг. Это следствие расценивает как подлог финансовой документации с целью повлиять на исход выборов.

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