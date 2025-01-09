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Готовится визит премьера Пакистана в Азербайджан

10:11 637

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует в феврале посетить Азербайджан, сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на осведомленные источники.

«Пакистан активно стремится к расширению взаимодействия с центральноазиатскими государствами в рамках своей политики «Видение Центральной Азии» и укрепляет связи со значимыми странами Южного Кавказа. Следуя этой стратегии, премьер-министр Шахбаз Шариф посетит Азербайджан и Узбекистан в третью неделю февраля», - отмечает издание.

По его данным, в ходе визита главу правительства будут сопровождать вице-премьер и министр иностранных дел сенатор Мухаммад Исхак Дар, ряд федеральных министров и представители бизнес-сообщества.

После Азербайджана премьер-министр Пакистана отправится в Узбекистан с двухдневным визитом.

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