Готовится визит премьера Пакистана в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует в феврале посетить Азербайджан, сообщает пакистанское издание The News International со ссылкой на осведомленные источники.

«Пакистан активно стремится к расширению взаимодействия с центральноазиатскими государствами в рамках своей политики «Видение Центральной Азии» и укрепляет связи со значимыми странами Южного Кавказа. Следуя этой стратегии, премьер-министр Шахбаз Шариф посетит Азербайджан и Узбекистан в третью неделю февраля», - отмечает издание.

По его данным, в ходе визита главу правительства будут сопровождать вице-премьер и министр иностранных дел сенатор Мухаммад Исхак Дар, ряд федеральных министров и представители бизнес-сообщества.

После Азербайджана премьер-министр Пакистана отправится в Узбекистан с двухдневным визитом.