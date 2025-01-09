USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Украинцы поразили очередной склад боеприпасов

видео; обновлено 16:46
16:46 2731

Украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ заявляют, что в Ростовской области этой ночью был поражен склад хранения боеприпасов и дронов-разведчиков около села Чалтырь.

По их данным, удар наносили не только дроны, но и ракета "Нептун".

*** 10:26

В ночь на 10 января украинские беспилотники атаковали несколько регионов России.

В Ростовской области, как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, российские силы ПВО за ночь сбили 16 дронов. В селе Крым произошел пожар на территории производственного предприятия, к утру огонь потушили. Губернатор не уточнил название предприятия. Ростовские паблики пишут, что это завод «Пластфактор», который занимается производством напольных покрытий. В других населенных пунктах Ростовской области повреждены частные дома, автомобили и школа. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Воронежской области вечером 9 января сбили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, повреждены частные дома и автомобили, пострадавших нет.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, силы ПВО вечером 9 января сбили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников: 16 — в Ростовской области, по четыре — в Курской и Воронежской, три — в Брянской, два — в Краснодарском крае, один — в Белгородской области и десять — над акваторией Азовского моря.

Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна новость дополнена
17:06 5371
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении главное на этот час
15:38 2778
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 4878
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Азербайджан и Армения на пороге новой войны? наш обзор  
13:55 6335
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов видео; обновлено 16:46
16:46 2732
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 1201
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 12573
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 1477
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 2611
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 3458
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6369

ЭТО ВАЖНО

Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна новость дополнена
17:06 5371
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении главное на этот час
15:38 2778
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 4878
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Азербайджан и Армения на пороге новой войны? наш обзор  
13:55 6335
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов видео; обновлено 16:46
16:46 2732
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 1201
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 12573
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 1477
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 2611
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 3458
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6369
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться