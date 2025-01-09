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Опасный ресторан нашло МЧС

фото; видео
10:55 626

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приостановило работу пожароопасного объекта.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, Государственная служба пожарной охраны МЧС в рамках проверки в ресторане İz, действующем на территории АЗС İzOil в Агстафинском районе, выявила множество нарушений в сфере пожарной безопасности.

Министерство приняло решение приостановить деятельность ресторана, представителю объекта был представлен экземпляр решения.

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