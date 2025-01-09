Планы Си на инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин направит в США высокопоставленного чиновника для участия в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Китайский представитель также встретится с Трампом лично. В Пекине хотят начать отношения с новой администрацией «в правильном ключе».

Среди кандидатов Си рассматривает вице-председателя КНР Хань Чжэня и руководителя китайского МИДа Ван И, отмечает газета.

При этом в Вашингтоне ожидали, что на церемонию прилетит глава секретариата Центрального комитета компартии Китая Цай Ци, которого власти США считают важной фигурой китайской политики. Для Соединенных Штатов степень влияния чиновника, который станет гостем инаугурации, очень важно, сообщает Financial Times.

В середине декабря телеканал CBS News со ссылкой на несколько источников написал, что Трамп пригласил председателя КНР на свою инаугурацию. По словам собеседников, он направил приглашение Си в начале ноября, вскоре после выборов.