Судьба «Рамштайна» неизвестна

Судьба группы неизвестна из-за нежелания Трампа поддерживать Киев в том же объеме, в каком это делала администрация Джо Байдена.

Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может прекратить работу после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, передает газета The New York Times (NYT).

«Неясно, будет ли она продолжать работу при новой администрации. Трамп очень скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту Путину», — говорится в статье.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что команда Трампа предложит новый вариант взаимодействия партнеров Украины. По мнению министра, в январе 2025 года могло состояться последнее заседание группы. Косиняк-Камыш добавил, что все участники встреч поддерживают работу «Рамштайна».

9 января в Германии состоялась встреча партнеров Киева в формате «Рамштайн». По итогам заседания администрация Байдена объявила о выделении военной помощи Киеву в размере $500 млн. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны Украины, боеприпасы, в том числе «воздух-земля», и оборудование для поддержки украинских F-16.