Для чего нужна речь людям

Логопед НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Айтекин Гаджиева рассказывает в интервью о значении речи в жизни человека, о нарушениях речи и основных причинах их возникновения, как их устранить…

- Хотелось бы отметить важность общения, поскольку речь формируется во время общения. Во время общения мы выражаем свои чувства и эмоции, свои мысли, обеспечиваем свою безопасность. Общение начинается с момента рождения ребенка: малыш плачет и мать на него реагирует. Умение общаться позволяет нам самоутвердиться как личность и выстроить отношения, это является важным фактором адаптации.

Существуют две формы общения – вербальная и невербальная. Речь также является вербальной формой общения. Использование речи позволяет нам во время общения выражать свои мысли словами и предложениями. Речь является одной из высших психических функций человека. То есть во время речевого общения в комплексной форме участвуют многие психические функции, такие как восприятие, мышление, анализ и др. Речь развивается жестами и мимикой в устном общении, постепенным формированием свободной и правильной речи на родном языке. Речь не является врожденной способностью человека. Оно формируется постепенно по мере развития ребенка и зависит от многих факторов окружающей среды. Для речи важно сначала услышать. Тогда способность понимать и выражать свои мысли словами, которая возникает в центральном речевом аппарате, а в периферическом (исполнительный) речевом аппарате – через язык, губы, мягкое небо, надгортанник, голосовые связки, вдох и выдох. В то же время ввиду того, что мы - социальные существа, очень важно речевое общение с другими людьми.