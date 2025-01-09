Соратники Пашиняна сошлись в рукопашную. Премьер встал и ушел

В ходе заседания правящей партии Армении «Гражданский договор» произошла стычка между депутатом от ГД Айком Саркисяном и губернатором Тавушской области Айком Галумяном.

По сообщению армянских властей, причиной инцидента, который произошел в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна, стало «острое выступление» Айка Саркисяна о незаконной вырубке лесов в области. Словесная перепалка, сопровождавшаяся оскорблениями, переросла в драку.

Премьер-министр, наблюдавший за развитием конфликта, покинул заседание.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян попыталась вмешаться и успокоить участников стычки, однако напряженность продолжала нарастать, утверждает издание.