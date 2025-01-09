Европа забила тревогу: Трамп может отменить санкции против России

Они сообщили изданию, что высокопоставленные чиновники Европейской комиссии распорядились проанализировать указы и санкции против России и российских компаний, введенные при президенте Джо Байдене, в том числе в сфере торговли и безопасности. Задача аналитиков — выяснить, отмена каких решений может иметь наибольшее значение для ЕС.

В Брюсселе опасаются, что Трамп может отказаться от этих решений просто потому, что их принял Байден, не задумываясь о влиянии таких шагов на европейских союзников. При этом потенциально это может перевернуть международные отношения и торговлю.

В то же время официальные лица ЕС надеются, что Трамп сохранит санкции против России, чтобы использовать их в качестве потенциального рычага воздействия в ходе переговоров о прекращении огня.

Как правило, новый президент пересматривает действующие указы своего предшественника-представителя другой партии вскоре после вступления в должность. В 2017 году Трамп свернул «оттепель» на Кубе, начатую его предшественником Бараком Обамой, и вышел из Парижского соглашения по климату. Годом позже он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, заключенной при посредничестве администрации Обамы, напоминает FT.