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Европа забила тревогу: Трамп может отменить санкции против России

11:46 1388

В Брюсселе изучают последствия отмены новой американской администрацией санкций США против России, пишет Financial Times со ссылкой на мнение трех осведомленных источников.

Они сообщили изданию, что высокопоставленные чиновники Европейской комиссии распорядились проанализировать указы и санкции против России и российских компаний, введенные при президенте Джо Байдене, в том числе в сфере торговли и безопасности. Задача аналитиков — выяснить, отмена каких решений может иметь наибольшее значение для ЕС.

В Брюсселе опасаются, что Трамп может отказаться от этих решений просто потому, что их принял Байден, не задумываясь о влиянии таких шагов на европейских союзников. При этом потенциально это может перевернуть международные отношения и торговлю.

В то же время официальные лица ЕС надеются, что Трамп сохранит санкции против России, чтобы использовать их в качестве потенциального рычага воздействия в ходе переговоров о прекращении огня.

Как правило, новый президент пересматривает действующие указы своего предшественника-представителя другой партии вскоре после вступления в должность. В 2017 году Трамп свернул «оттепель» на Кубе, начатую его предшественником Бараком Обамой, и вышел из Парижского соглашения по климату. Годом позже он прекратил участие США в ядерной сделке с Ираном, заключенной при посредничестве администрации Обамы, напоминает FT.

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