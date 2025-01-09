Кто отговаривает Путина от переговоров

Высокопоставленные российские силовики и военные подталкивают президента РФ Владимира Путина не идти на переговоры по завершению войны, а продолжать эскалацию боевых действий, утверждается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, российские силовики считают необходимым интенсифицировать военные действия в Украине, а не соглашаться на переговоры, несмотря на огромные потери.

«В декабре 2024 года среднесуточное продвижение российских войск замедлилось до примерно девяти квадратных километров после трех месяцев территориальных достижений и значительных потерь личного состава в сентябре, октябре и ноябре. В то же время российское военное командование может оказаться менее склонным, чем Владимир Путин, терпеть такие высокие потери, если темпы продвижения будут продолжать замедляться», - пишут в ISW.

В ISW отметили, что, несмотря на это, российские службы безопасности и военные официальные лица не готовы прекратить войну из-за этих потерь. Вместо этого они призывают Путина нарастить военные усилия, предлагая проводить частичные призывы в резерв, вероятно, с целью заполнения поля боя живой силой и техникой.