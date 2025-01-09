Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью

Игра состоится 25 марта в Баку.

Напомним, вчера в российских СМИ появилась информация, что после авиакатастрофы самолета AZAL, сбитого в небе над Грозным, были приостановлены переговоры между АФФА и Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча между национальными командами Азербайджана и России.

В отличие от России, белорусский футбол не подвергся жестким санкциям ФИФА и УЕФА. Белорусам лишь запрещено проводить матчи на территории своей страны.