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Наджафов готовил теракт в Азербайджане, но потом пожалел

Инара Рафикгызы, судебный репортер
12:17 1070

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айтен Алиевой рассматривается уголовное дело Эльшaна Наджафова, обвиняемого в подготовке террористического акта. 

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой были озвучены показания, данные Наджафовым в ходе следствия.

В своих показаниях Наджафов заявил, что живет, руководствуясь религиозными идеями, и испытывает искреннюю ненависть к некоторым странам. Позднее подсудимый выразил сожаление в содеянном.

Отметим, что процесс изучения документов в рамках дела уже завершен. Очередное заседание суда состоится 6 февраля.

Из материалов уголовного дела известно, что 38-летний Наджафов был задержан в сентябре 2023 года во время спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). В предъявленном Наджафову обвинении указано, что он, действуя в сговоре с другим гражданином Азербайджана, проживающим за рубежом, получил возможность совершить подготовительные действия для террористической атаки на общественном мероприятии против иностранных государственных чиновников и государственных и общественных деятелей Азербайджана. В материалы дела были добавлены аудиозаписи лица, с которым он находился в сговоре. Последний также заявил Наджафову, что в случае, если он будет убит при осуществлении плана, его будут считать «шехидом». Поскольку Наджафов был внезапно разоблачен и задержан сотрудниками СГБ, он не смог осуществить вышеуказанные террористические действия, независимо от своей воли. Ему были предъявлены обвинения по статьям 28, 277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) и другим статьям Уголовного кодекса.

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