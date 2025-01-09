Наджафов готовил теракт в Азербайджане, но потом пожалел

В своих показаниях Наджафов заявил, что живет, руководствуясь религиозными идеями, и испытывает искреннюю ненависть к некоторым странам. Позднее подсудимый выразил сожаление в содеянном.

Отметим, что процесс изучения документов в рамках дела уже завершен. Очередное заседание суда состоится 6 февраля.

Из материалов уголовного дела известно, что 38-летний Наджафов был задержан в сентябре 2023 года во время спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). В предъявленном Наджафову обвинении указано, что он, действуя в сговоре с другим гражданином Азербайджана, проживающим за рубежом, получил возможность совершить подготовительные действия для террористической атаки на общественном мероприятии против иностранных государственных чиновников и государственных и общественных деятелей Азербайджана. В материалы дела были добавлены аудиозаписи лица, с которым он находился в сговоре. Последний также заявил Наджафову, что в случае, если он будет убит при осуществлении плана, его будут считать «шехидом». Поскольку Наджафов был внезапно разоблачен и задержан сотрудниками СГБ, он не смог осуществить вышеуказанные террористические действия, независимо от своей воли. Ему были предъявлены обвинения по статьям 28, 277 (подготовка к покушению на жизнь государственного или общественного деятеля) и другим статьям Уголовного кодекса.