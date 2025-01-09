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Япония сняла санкции с матери Пригожина

12:42 293

Власти Японии исключили из санкционного списка восемь человек, в том числе мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – Виолетту. Об этом говорится в публикации МИД Японии. Помимо этого, из списка также были исключены полковник Георгий Шуваев и генерал Олег Цоков. Они погибли во время боевых действий в 2022 и 2023 годах соответственно.

В сентябре ее исключили из санкционного списка Евросоюза.

Санкции в отношении Виолетты Пригожиной были введены в феврале 2022 года. Ее называли владелицей ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", которая связана с Евгением Пригожиным. Суд ЕС в 2023 году не установил доказательств деловых связей между Виолеттой и Евгением Пригожиными.

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