Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
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Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов Азербайджанской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Самир Шарифов назначен заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики.
Напомним, Самир Шарифов возглавлял Министерство финансов с 2006 года.
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