В публикации издания говорится, что россияне, вероятно, при участии 34-й мотострелковой бригады или 155-й бригады морской пехоты, совершили шесть волн атак, используя около 50 единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты и легкие «багги». Днем, двигаясь по открытым заснеженным полям, они попали под массированный обстрел украинских беспилотников, ракет и артиллерии.

В воскресенье российские и украинские силы начали наступательные операции в Курской области, вероятно, пытаясь опередить друг друга или сорвать планы. Однако обе атаки принесли минимальные результаты и сопровождались значительными потерями для нападающих, пишет Forbes.

Украинская 47-я механизированная бригада, оснащенная бронетехникой американского производства, смогла эффективно противодействовать атаке, нанеся серьезные потери российским силам. Потери россиян составили 45 погибших и 53 раненых, что соответствует численности почти одной роты.

Украинские силы, в частности, десантники из 80-й десантно-штурмовой бригады, попытались продвинуться к поселку Бердин на северном краю Курского выступа. Для атаки они использовали бронированные грузовики американского производства и боевые машины Stryker.

Российские войска, обороняя Бердин, применили взрывоопасные беспилотники, которыми управляли через оптоволоконные кабели. Это затрудняло их глушение украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники уничтожили несколько «Страйкеров» и нанесли серьезные потери украинцам.

Через несколько дней после боев остается непонятным, удалось ли украинским силам удержать позиции в Бердине, поскольку есть свидетельства о возвращении россиян в поселок после боев.

Роб Ли, эксперт Института исследования внешней политики, отметил, что ни одна из сторон не достигла значительных территориальных изменений в этом регионе. «Кажется, одновременные наступления одновременно закончились кровавой катастрофой для стороны, которая нападала», - подытожило издание.