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Рахман Гумматов: Сегодняшние успехи транспортного сектора – результат 20-летней эффективной работы

Тамилла Алиева, собкор
13:46 836

В пятницу, 10 января, состоялась пресс-конференция, посвященная проделанной в сфере транспорта в минувшем году работе и запланированным на 2025 год проектам.

На мероприятии с участием представителей прессы, экспертов и специалистов в этой сфере заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов отметил, что благодаря постоянному вниманию президента Ильхама Алиева к транспортному сектору и реформам, осуществленным правительством Азербайджана за последние 20 лет, мы наблюдаем серьезные изменения в дорожной инфраструктуре. В целом по республике построено, реконструировано и отремонтировано 20 767 км автомобильных дорог, возведено 335 мостов и путепроводов, 163 подземных и надземных пешеходных перехода, 45 тоннелей. Построено 7 станций столичного метро и одно депо, запущена новая Фиолетовая линия.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются 44 автодорожных проекта общей протяженностью 3371,1 км. Строятся 45 тоннелей, 447 мостов и 16 виадуков.

Эффективная реализация начатых два десятилетия назад реформ в транспортной сфере стала залогом успехов минувших лет. Так, в 2024 году достигнуты рекордные показатели по ряду направлений. Объем транзитных грузоперевозок по территории страны в целом увеличился на 10,5% и достиг 14,8 млн тонн, в том числе рост транзита по железной дороге составил 7,3 млн тонн. Рост пассажиропотока международного аэропорта Гейдар Алиев составил 31%. Пассажироперевозки на метро в прошлом году выросли на 5% - до 230 млн человек, а по железной дороге достигли 8,5 млн человек. Пассажироперевозки автобусами BakuBus выросли на 20%, или на 148 млн человек. За 11 месяцев 2024 года объем производства в транспортном секторе увеличился на 13,7% и достиг 13 млрд манатов.

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