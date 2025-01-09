Рахман Гумматов: Сегодняшние успехи транспортного сектора – результат 20-летней эффективной работы

В пятницу, 10 января, состоялась пресс-конференция, посвященная проделанной в сфере транспорта в минувшем году работе и запланированным на 2025 год проектам.

На мероприятии с участием представителей прессы, экспертов и специалистов в этой сфере заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов отметил, что благодаря постоянному вниманию президента Ильхама Алиева к транспортному сектору и реформам, осуществленным правительством Азербайджана за последние 20 лет, мы наблюдаем серьезные изменения в дорожной инфраструктуре. В целом по республике построено, реконструировано и отремонтировано 20 767 км автомобильных дорог, возведено 335 мостов и путепроводов, 163 подземных и надземных пешеходных перехода, 45 тоннелей. Построено 7 станций столичного метро и одно депо, запущена новая Фиолетовая линия.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуются 44 автодорожных проекта общей протяженностью 3371,1 км. Строятся 45 тоннелей, 447 мостов и 16 виадуков.