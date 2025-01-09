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Эвакуированы сотрудники генконсульства Азербайджана

13:52 1253

Сотрудники генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе временно эвакуированы в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

По данным ведомства, «несмотря на эвакуацию, представительство продолжает функционировать и каналы связи с гражданами остаются постоянно открытыми».

Вышеупомянутые пожары в Калифорнии начались 7 января. По последним данным, погибли по меньшей мере 10 человек. В настоящее время идут работы по локализации возгораний.

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