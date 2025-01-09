Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

После недавнего интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам в политических кругах Армении и России все чаще звучат мнения о подготовке к новой войне в регионе. Напомним, что Ильхам Алиев заявил о «доминировании фашистской идеологии в Армении», подчеркнув, что, если армянское руководство не уничтожит этот фашизм, Азербайджан будет вынужден сделать это сам. Кроме того, азербайджанский лидер потребовал немедленного прекращения вооружения Армении, добавив, что страны, продающие оружие Еревану, должны расторгнуть ранее заключенные контракты и вернуть уже поставленные вооружения. Президент также отметил, что армянскому руководству следует учитывать геополитические реалии. Он подчеркнул, что главные союзники Еревана сталкиваются с серьезными трудностями. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке, во Франции продолжается правительственный кризис, «в Америке завершилась эпоха Сороса», а на Ближнем Востоке потерпел крах режим Башара Асада. «Я бы посоветовал армянской стороне хорошо все взвесить. Их близкие друзья с позором уходят с политической арены», — заявил Ильхам Алиев.

Газета «Известия» уделила большое внимание выступлению президента Азербайджана, подчеркнув рост рисков новой эскалации в регионе. В интервью изданию армянский политолог Тигран Кочарян заявил, что война может начаться в ближайшее время. По его словам, Азербайджан может нанести удар по территории нынешнего Сюникского района Армении с целью открытия Зангезурского коридора. Дополнительные удары могут быть нанесены по всему периметру границы. «Сложно сказать, сможет ли Армения адекватно отреагировать. Никол Пашинян и его команда испортили отношения со старыми союзниками, но не нашли новых. Например, Франция поддерживала Ереван в ссоре с ОДКБ, но сама не дала никаких гарантий безопасности», — отмечает он. Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Российской академии наук Александр Крылов считает, что Азербайджан намерен добиться от Армении желаемого силовым путем. «Мирное соглашение лишь зафиксирует ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Однако Армения продолжает ослабевать, а в Азербайджане уверены, что динамика складывается в их пользу. В таких условиях сценарий новой эскалации выглядит более реалистичным. При этом мирные переговоры, скорее всего, будут продолжаться», — рассуждает эксперт. Российский Z-блогер Юрий Котенок в интервью изданию Segodnya.ru также заявил о подготовке к новой войне между Азербайджаном и Арменией. «Когда-то дружественная Армения на наших глазах катится в пропасть», — отмечает российский «военкор». Котенок согласен с тезисом президента Азербайджана о том, что в современном мире доминирует «право сильного», а мировой порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, грубо нарушается. «К сожалению, Армения сейчас явно слаба. После утраты Карабаха она фактически потеряла статус субъекта мировой политики. Теперь соседние «государства-акулы» — Азербайджан и Турция — намерены добиться от нее новых территориальных уступок», — утверждает он.

По мнению Котенка, у Армении нет никаких козырей, чтобы противостоять «агрессии Баку». «...В Минобороны Армении назначаются люди, далекие от армии. А из руководства ВС вытесняются опытные кадровые военные. Армянская армия становится все более уязвимой, а меры по ее «усилению» наемниками выглядят неадекватными. В случае новой военной агрессии со стороны Азербайджана противостоять ей Еревану нечем и некем. Простые армяне в массе своей не готовы к такому сценарию, это может стать для них шоком и ввергнуть страну в хаос», — указал Котенок. На этом фоне «особенно странно выглядят дальнейшие попытки Пашиняна дистанцироваться от России», считает он. «С учетом того, что сама РФ продолжает СВО на Украине (полномасштабная агрессия России против Украины — ред.), я просто не вижу, на кого может опереться Ереван. Мантры Пашиняна о «референдуме по вступлению в ЕС» выглядят нелепо. Над страной навис враг в виде «османского мира», который веками стремился сжить армян со свету, гнобил их и вырезал. А Пашинян говорит о какой-то «приверженности европейским ценностям». Это верх неадекватности, вполне устраивающий западных игроков. Увы, судя по всему, процессы, происходящие в Армении, носят необратимый характер», — утверждает «военкор». Отметим, что за последние дни на азербайджанских телеканалах участились заявления о неизбежности новой войны. Например, в эфире Общественного телевидения политолог Заур Мамедов заявил, что «в скором времени азербайджанцы будут пить чай на берегу озера Гекча, в Зангезуре и на других территориях Западного Азербайджана».