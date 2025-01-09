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Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск

новые уголовные дела
14:20 538

Продолжается расследование фактов невозврата в Азербайджан крупных денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Согласно сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, на основе материалов, поступивших из Государственного таможенного комитета в органы прокуратуры, были возбуждены уголовные дела. По этим делам ведется предварительное следствие.

В ходе следствия установлены обоснованные подозрения в том, что между юридическими лицами, зарегистрированными в Азербайджане, и компаниями в других странах заключались соглашения о купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Доходы, полученные от этой деятельности, не возвращались на доверенные банковские счета в Азербайджане, что стало основанием для привлечения ряда должностных лиц к уголовной ответственности.

Так, в прокуратуре Наримановского района Баку расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1 (невозврат валютных средств из-за рубежа группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана. В рамках дела установлено, что физическое лицо Саиба Салимат гызы Мурадова не вернула на доверенный банковский счет в Азербайджане средства в размере более 23,4 миллиона долларов США (свыше 39,7 миллиона манатов по курсу того времени). Саиба Мурадова привлечена к ответственности как обвиняемая по указанным статьям, в отношении нее избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

Кроме того, в прокуратуре Гянджи расследуется дело по статьям 208.2.1 и 308.2 Уголовного кодекса. Установлено, что физическое лицо Вафадар Бахтияр оглу Джафаров не вернул в Азербайджан через доверенный банковский счет средства в размере более 900 тысяч долларов США (свыше 1,5 миллиона манатов по курсу того времени), полученные за экспорт товаров по консигнации в зарубежные страны. Вафадар Джафаров также привлечен к уголовной ответственности как обвиняемый. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство расследованием, судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В прокуратуре Гянджи расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1 (невозврат валютных средств из-за рубежа группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана. Установлено, что ООО Azekspo-7 не вернуло на доверенный банковский счет в Азербайджане средства в размере более 1,6 миллиона долларов США (свыше 2,7 миллиона манатов по курсу того времени). В рамках расследования физическое лицо Эмин Гаракиши оглу Исламов привлечено к уголовной ответственности как обвиняемое, и в отношении него избрана мера пресечения в виде надзора полиции.

В прокуратуре Хатаинского района Баку расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1 и 308.2 Уголовного кодекса. Выяснено, что Qızılağac LTK MMC не вернул на доверенный банковский счет в Азербайджане средства в размере более 1 миллиона долларов США (более 1,7 миллиона манатов по курсу того времени), полученные за экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию по консигнации. Обвинение по данному делу предъявлено Эльшану Аллахверди оглу Агакишиеву, который объявлен в розыск.

В прокуратуре Сабирабадского района расследуется уголовное дело по статье 208.2.1 Уголовного кодекса. Установлено, что ООО Paralel N не вернуло на доверенный банковский счет средства в размере более 16 тысяч долларов США (свыше 27,2 тысячи манатов по курсу того времени), полученные за экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж по консигнации. По данному делу обвинение предъявлено Эльдару Иракиф оглу Демирову, который объявлен в розыск.  

В настоящее время в прокуратуру продолжают поступать материалы от Государственного таможенного комитета по аналогичным случаям.

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