Цены на нефть все растут

Цена на нефть марки Brent превысила $78 за баррель на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 14 октября.

Как отмечает Bloomberg, нефть демонстрирует рост цен третий раз за неделю. Агентство связывает результаты торгов с холодной погодой в некоторых регионах США, сокращением запасов нефти и снижением поставок из России. Также на стоимости нефти сказываются потенциальные риски для поставок из Ирана, связанные с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа.

Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan пишет, что цены на этой неделе растут из-за обеспокоенности по поводу возможных перебоев с поставками из-за ужесточения санкций против России и Ирана.