Глава МИД Сирии отправится в турне по Европе

Министр иностранных дел в сирийском правительстве переходного периода Асаад Хасан аш-Шибани сообщил о намерении посетить европейские страны.

«Я возглавлю делегацию высокого уровня [с целью совершения] турне по европейским странам, направленного на укрепление сотрудничества», - сказал он в ходе пресс-конференции в Дамаске с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Слова аш-Шибани приводит газета Al Watan.

Даты визитов не уточнялись.