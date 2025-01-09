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Глава МИД Сирии отправится в турне по Европе

14:37 517

Министр иностранных дел в сирийском правительстве переходного периода Асаад Хасан аш-Шибани сообщил о намерении посетить европейские страны.

«Я возглавлю делегацию высокого уровня [с целью совершения] турне по европейским странам, направленного на укрепление сотрудничества», - сказал он в ходе пресс-конференции в Дамаске с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Слова аш-Шибани приводит газета Al Watan.

Даты визитов не уточнялись.

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