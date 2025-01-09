Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов

Почти за три года войны против Украины Россия потеряла по меньшей мере 6083 элитных военных специалиста, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов.

Как сообщило BBC, которое сделало подсчет, в это число включены только кадровые военные из лучших подразделений ВДВ, морской пехоты, отрядов спецназа Минобороны и Росгвардии, а также военных пилотов. Всего на основе открытых данных журналисты издания установили имена 88 055 российских военных, убитых в Украине.

Журналисты, которые расследовали в этот раз именно потери в элитных войсках, сообщили, что элитные отряды десантников, морской пехоты и спецназа ГРУ играли ключевую роль в начале войны и тогда же они понесли самые большие потери.

Издание отметило, что к 1 сентября 2022 года смогло подтвердить ликвидацию 900 российских военных из элитных отрядов. А к началу 2025 года это количество выросло почти всемеро и перевалило за 6 тыс. человек.

Подразделения морской пехоты (155-я и 40-я бригады) шли на таран в ходе штурмов Угледара, а сейчас 155-я и 810-я бригады несут потери в Курской области. А морпехи 40-й бригады недавно захватили поселок Новый Комар в Донецкой области.

К настоящему времени журналистам удалось подтвердить смерть 3240 кадровых десантников, среди которых 654 офицера.

Общие установленные журналистами потери российских подразделений ВДВ составили 3957 военных. Помимо кадровых десантников убиты еще 253 мобилизованных в отряды ВДВ и 419 добровольцев, подписавших контракты после начала войны.

Судя по открытым данным, самые большие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы. Журналисты узнали о 237 убитых, в том числе командира полка и еще 40 офицеров. Десантники 331-го полка считались одним из сильнейших подразделений армии РФ.

Журналисты детализировали, что 59 военных 331-го полка были убиты при попытке штурма Гостомеля и села Мощун под Киевом. А в прошлом году часть костромских десантников была ликвидирована при штурме Часова Яра и под Бахмутом.

«Реальное число убитых в 331-м полку может достигать 480 человек. Если добавить к этому примерное число тяжелораненых... полк мог не досчитаться 1400-1500 человек. Это может равняться или даже немного превышать предполагаемую численностью 331-го полка на начало вторжения в Украину», - отметили журналисты.

Кроме того, большие потери понесла и 31-я гвардейская бригада ВДВ из Ульяновска - 214 человек убитыми. Семь лет назад это подразделение получило звание лучшего десантно-штурмового соединения ВДВ РФ. Военные 31-й бригады отметились на Донбассе еще в 2014 году. Тогда в ходе боев под Илловайском ульяновские десантники понесли первые потери, а в начале 2022 года бригада потеряла 68 человек убитыми и, судя по всему, их ликвидировали в районе Гостомеля.