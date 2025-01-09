В Кремле обеспокоились «тяжелым наследием» Трампу

Таким образом, считает представитель Кремля, команда Байдена пытается оставить «тяжелое наследие» в отношениях с Россией Дональду Трампу, который официально вступит в должность президента США 20 января.

«Мы отдаем себе отчет в том, что администрация (Джо Байдена), конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — сказал Песков в ходе пресс-колла.

Reuters со ссылкой на два осведомленных источника писало, что администрация действующего президента США планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

В декабре газета The Washington Post сообщала, что США могут ввести санкции против энергетического сектора России, которые затронут российские компании — экспортеры нефти и грузовые суда. Они, по утверждению США, входят в «теневой флот» России.