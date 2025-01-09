USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

В Кремле обеспокоились «тяжелым наследием» Трампу

14:50 863

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что администрация президента США Джо Байдена может ввести новый пакет антироссийских санкций.

Таким образом, считает представитель Кремля, команда Байдена пытается оставить «тяжелое наследие» в отношениях с Россией Дональду Трампу, который официально вступит в должность президента США 20 января.

«Мы отдаем себе отчет в том, что администрация (Джо Байдена), конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — сказал Песков в ходе пресс-колла.

Reuters со ссылкой на два осведомленных источника писало, что администрация действующего президента США планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

В декабре газета The Washington Post сообщала, что США могут ввести санкции против энергетического сектора России, которые затронут российские компании — экспортеры нефти и грузовые суда. Они, по утверждению США, входят в «теневой флот» России.

Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 306
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 10658
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 735
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 1732
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 2414
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 3987
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6158
Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна
13:26 3668
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
12:15 1431
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
13:22 1711
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
12:53 4801

ЭТО ВАЖНО

Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 306
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 10658
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 735
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 1732
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 2414
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 3987
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6158
Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна
13:26 3668
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
12:15 1431
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
13:22 1711
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
12:53 4801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться