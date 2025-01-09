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Жесткий ультиматум Израиля

14:57 1594

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал подготовить план полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа, если соглашение об освобождении заложников не будет достигнуто до начала срока избранного президента США Дональда Трампа, сообщает в пятницу The Times of Israel.

«Если сделка по освобождению заложников не будет достигнута к моменту вступления Трампа в должность, необходимо будет добиться полного уничтожения ХАМАС в Газе», - говорится в заявлении Каца.

Министр обороны Израиля в четверг вечером поручил высшему военному командованию подготовить планы полного поражения группировки. Он попросил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметить детали, которые могут усложнить выполнение плана, и «передать их политическому эшелону на рассмотрение, чтобы он мог принять необходимые решения».

Кац подчеркнул, что Израиль при этом не должен быть втянут в войну на истощение, которая приведет к серьезным убыткам и не принесет победы и стратегического поражения ХАМАС. Вместе с тем министр напомнил, что освобождение заложников является главным приоритетом Министерства обороны Израиля.

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