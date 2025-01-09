Аzərlotereya в 2024 году вручила крупные выигрыши 189 раз

Официальный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в стране, компания Аzərlotereya, запомнилась в 2024 году значительным количеством крупных выигрышей.

В прошлом году в моментальных и тиражных лотереях, а также в играх ePoz-Qazan компании Azərlotereya было зарегистрировано 189 выигрышей на сумму свыше 5000 манатов. Из них 143 выигрыша пришлось на игру Poz-Qazan, 29 — на тиражные лотереи, а 17 — на игры ePoz-Qazan.

Самые крупные выигрыши 2024 года были зафиксированы в игре Prestij, где три билета принесли своим владельцам по 500 000 манатов каждый. Это самый большой выигрыш в истории игр Poz-Qazan.

Что касается других игр Poz-Qazan, участники выиграли:

100 000 манатов — по 5 билетам,

75 000 манатов — по 2 билетам,

50 000 манатов — по 17 билетам,

25 000 манатов — по 17 билетам,

10 000 манатов — по 72 билетам,

5 000 манатов — по 27 билетам.

Среди счастливчиков 2024 года оказались Гусейн Бюнятoв, Эмиль Джафаргулиев, Саиб Мухтаров, Илькин Исмайлов, Рамал Мамишов, Фаик Асадуллаев, Анар Салимов, Хагани Байрамов, Сахиль Караев, Сервин Мамедов и многие другие.

Прошлый год также вошел в историю благодаря выигрышу джекпота в игре Meqa 5/36. Житель Газаха стал обладателем джекпота на сумму 425 364 маната.

Игры ePoz-Qazan порадовали участников разнообразными выигрышами. Самые крупные суммы были зарегистрированы в играх Uğurlu 7 и 20X, где дважды выигрывали по 50 000 манатов.

В этом году Аzərlotereya продолжает радовать любителей азартных игр возможностью выиграть крупные суммы до 1 миллиона манатов. Приобрести билеты можно в пунктах продаж Аzərlotereya, в отделениях Misli, Аzərpoçt, а также в магазинах и киосках города. Кроме того, их можно заказать через приложение Wolt.