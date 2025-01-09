USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Аzərlotereya в 2024 году вручила крупные выигрыши 189 раз

фото
15:08 421

Официальный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в стране, компания Аzərlotereya, запомнилась в 2024 году значительным количеством крупных выигрышей.

В прошлом году в моментальных и тиражных лотереях, а также в играх ePoz-Qazan компании Azərlotereya было зарегистрировано 189 выигрышей на сумму свыше 5000 манатов. Из них 143 выигрыша пришлось на игру Poz-Qazan, 29 — на тиражные лотереи, а 17 — на игры ePoz-Qazan.

Самые крупные выигрыши 2024 года были зафиксированы в игре Prestij, где три билета принесли своим владельцам по 500 000 манатов каждый. Это самый большой выигрыш в истории игр Poz-Qazan.

Что касается других игр Poz-Qazan, участники выиграли:

  • 100 000 манатов — по 5 билетам,
  • 75 000 манатов — по 2 билетам,
  • 50 000 манатов — по 17 билетам,
  • 25 000 манатов — по 17 билетам,
  • 10 000 манатов — по 72 билетам,
  • 5 000 манатов — по 27 билетам.

Среди счастливчиков 2024 года оказались Гусейн Бюнятoв, Эмиль Джафаргулиев, Саиб Мухтаров, Илькин Исмайлов, Рамал Мамишов, Фаик Асадуллаев, Анар Салимов, Хагани Байрамов, Сахиль Караев, Сервин Мамедов и многие другие.

Прошлый год также вошел в историю благодаря выигрышу джекпота в игре Meqa 5/36. Житель Газаха стал обладателем джекпота на сумму 425 364 маната.

Игры ePoz-Qazan порадовали участников разнообразными выигрышами. Самые крупные суммы были зарегистрированы в играх Uğurlu 7 и 20X, где дважды выигрывали по 50 000 манатов.

В этом году Аzərlotereya продолжает радовать любителей азартных игр возможностью выиграть крупные суммы до 1 миллиона манатов. Приобрести билеты можно в пунктах продаж Аzərlotereya, в отделениях Misli, Аzərpoçt, а также в магазинах и киосках города. Кроме того, их можно заказать через приложение Wolt.

Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 311
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 10663
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 739
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 1737
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 2417
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 3988
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6158
Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна
13:26 3671
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
12:15 1432
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
13:22 1711
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
12:53 4806

ЭТО ВАЖНО

Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 311
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 10663
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 739
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 1737
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 2417
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 3988
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6158
Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна
13:26 3671
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
Сборная Азербайджана по футболу сыграет не с Россией, но с Беларусью
12:15 1432
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
ЕС решил продлить гражданскую миссию в Армении
13:22 1711
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
Самир Шарифов освобожден от должности министра финансов и назначен вице-премьером
12:53 4806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться