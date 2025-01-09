Ильхам Алиев принял новых послов
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в нашей стране Кестутиса Вашкелявичюса.
Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Кувейта в Азербайджане Мохаммеда Фейсала Аль-Мутайрина.
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