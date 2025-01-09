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Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"
Новость дня
Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор будет открыт"

Ильхам Алиев принял новых послов

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15:27 740

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в нашей стране Кестутиса Вашкелявичюса.

Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Кувейта в Азербайджане Мохаммеда Фейсала Аль-Мутайрина.

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