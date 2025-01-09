В рамках проекта Onlar bizə əmanətdir детям шехидов были вручены подарки

Фонд Красных Сердец продолжает свои инициативы по чувствительным и важным вопросам для нашего общества. Оставаясь верным своей традиции, Фонд в очередной раз порадовал детей шехидов в рамках проекта Onlar bizə əmanətdir. Проект, приуроченный к Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира, охватил все регионы страны, включая столицу Баку. В рамках проекта новогодние подарки были вручены около 1800 детям шехидов в возрасте до 16 лет.

Список детей шехидов был подготовлен местными органами исполнительной власти, а доставка подарков им осуществлялась при поддержке волонтеров Фонда, а также Azerpost. В реализации проекта приняли участие такие авторитетные партнеры, как Kapital Bank, PMD Group, PashaPay, PASHA Investments, PASHA Technology, PASHA Life и PASHA Bank.

Главная цель проекта Onlar bizə əmanətdir, который продолжается уже 4 года, — оказать моральную поддержку детям наших шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, дать им почувствовать внимание и заботу общества.

Чтобы посмотреть радостные моменты детей, перейдите по ссылке: https://kbl.az/robe.

Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.