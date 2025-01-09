Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Европейский союз направил официальное предложение Еревану о продлении на два года погранично-мониторинговой миссии, размещенной в Армении два года назад. Об этом сообщила канцелярия высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Согласно заявлению, высокий представитель предложил продлить миссию еще на два года.
«Государства-члены поддержали это предложение и в настоящее время обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета Европейского союза. Решение совета о продлении ожидается в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что потребность в миссии ЕС сохраняется и ее деятельность будет продолжаться до завершения процесса делимитации и демаркации границ.
Официальный Баку выступает против размещения наблюдателей ЕС в Армении под предлогом «гражданской миссии», считая это шагом, провоцирующим нестабильность в регионе. В 2022 году Европейский союз направил в Армению краткосрочную миссию, согласованную с Азербайджаном. Однако впоследствии ЕС, не консультируясь с Баку, подписал с Ереваном соглашение о долгосрочной (двухлетней) и более масштабной миссии. С тех пор Баку неоднократно, в том числе на высоком уровне, выражал протест против данной миссии и требовал ее вывода. Азербайджан считает, что ее деятельность мешает процессу мирных переговоров. Однако, судя по всему, Ереван и Брюссель вели закрытые переговоры о продлении миссии, и теперь, после достижения соглашения, официально объявлено о ее продолжении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ноябре 2024 года подтвердил, что вопрос о выводе миссии Европейского союза был поднят азербайджанской стороной в ходе переговоров. Армянская сторона, в свою очередь, предложила увязать вывод наблюдателей с процессом демаркации границ. Понять негативное отношение Баку к этому предложению несложно, поскольку делимитация и демаркация границ — это длительный процесс, который может занимать десятилетия. Тем самым Армения, фактически связывая процесс с мандатом миссии ЕС, подтверждает возможность ее постоянного присутствия.
Как сообщалось ранее, накануне председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора о миссии ЕС на армянской границе информации не поступало: однако нельзя исключать, что Кошта уведомил азербайджанскую сторону о продлении миссии.