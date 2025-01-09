Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении

Европейский союз направил официальное предложение Еревану о продлении на два года погранично-мониторинговой миссии, размещенной в Армении два года назад. Об этом сообщила канцелярия высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Согласно заявлению, высокий представитель предложил продлить миссию еще на два года. «Государства-члены поддержали это предложение и в настоящее время обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета Европейского союза. Решение совета о продлении ожидается в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявлял, что потребность в миссии ЕС сохраняется и ее деятельность будет продолжаться до завершения процесса делимитации и демаркации границ. Официальный Баку выступает против размещения наблюдателей ЕС в Армении под предлогом «гражданской миссии», считая это шагом, провоцирующим нестабильность в регионе. В 2022 году Европейский союз направил в Армению краткосрочную миссию, согласованную с Азербайджаном. Однако впоследствии ЕС, не консультируясь с Баку, подписал с Ереваном соглашение о долгосрочной (двухлетней) и более масштабной миссии. С тех пор Баку неоднократно, в том числе на высоком уровне, выражал протест против данной миссии и требовал ее вывода. Азербайджан считает, что ее деятельность мешает процессу мирных переговоров. Однако, судя по всему, Ереван и Брюссель вели закрытые переговоры о продлении миссии, и теперь, после достижения соглашения, официально объявлено о ее продолжении.