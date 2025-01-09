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Глава МИД Австрии возглавил правительство

15:50 246

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг вступил в должность исполняющего обязанности канцлера по решению президента Александра Ван дер Беллена.

При этом Шалленберг продолжит возглавлять внешнеполитическое ведомство.

Шалленберг пробудет на посту канцлера, пока не будет сформировано новое коалиционное правительство с крайне правой Австрийской партией свободы (FPO).

Ранее президент Австрии Александер ван дер Беллен провел встречу с лидером ультраправой Партии свободы (FPÖ) Гербертом Киклем и поручил ему начать коалиционные переговоры о формировании правительства с Австрийской народной партией. Ван дер Беллен провел встречу с Киклем после того, как на прошлой неделе окончательно провалились коалиционные переговоры между тремя партиями - АНП, социал-демократами и либеральной NEOS.

Эти три политические силы пытались сформировать правительство таким образом, чтобы не допустить к власти ультраправую Партию свободы, которая три месяца назад выиграла выборы. Однако их попытки не увенчались успехом из-за критических разногласий в политических программах. В итоге после провала коалиционных переговоров лидер АНП и канцлер Карл Нехаммер подал в отставку.

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