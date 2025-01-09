Путин просит встречи с Си Цзиньпином после отказа Китая

Президент России Владимир Путин запросил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином после того, как Китай ввел ограничения на прием в своих портах попавших под санкции танкеров «теневого» российского флота.

О предстоящем телефонном разговоре с Си Цзиньпином, первом за последние 11 месяцев, Путин сообщил в четверг на совещании с членами правительства. «У нас с моим коллегой, с руководителем Китайской Народной Республики, скоро будет телефонный разговор», — сказал Путин.

Ранее, в декабре, в ходе телешоу «Прямая линия», Путин утверждал, что считает лидера Китая «своим другом», а отношения с Пекином называл лучшими в российской истории. «Прежде всего, это связано с взаимным доверием», — говорил Путин, добавляя, что взаимный товарооборот достиг $220-240 млрд в год.

В декабре с визитом в Пекин ездил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который, как отмечает РБК, передал Си Цзиньпину секретное «личное послание» от Путина. Сам Путин последний раз общался с председателем КНР в октябре 2024 года, во время саммита БРИКС в Казани, где Кремль безуспешно пытался лоббировать проект «единой валюты» блока. Она, по задумке российских чиновников, могла бы стать частью новой международной платежной системы, которая бы заменила западную и не была бы подвержена западным санкциям.

Новый раунд переговоров с Си Цзиньпином потребовался Путину через три дня после того, как Shandong Port Group — один из крупнейших портовых операторов КНР — объявил, что де-факто присоединяется к американским санкциям против российского теневого флота.

Компания, управляющая портами в провинции Шаньдун, куда импортируются основные объемы подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы, предупредила, что с 6 января прекратит принимать суда, внесенные в черные списки Минфина США. Ограничения для «теневых» танкеров коснутся в том числе Циндао — пятого по объему грузов порта КНР, а также портов Жичжао и Яньтай, через которые в прошлом году суммарно Китай закупал 1,74 млн баррелей в сутки, или почти пятую часть всего нефтяного экспорта.