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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Украина о поставке российской нефти в Европу

16:41 860

Украина не планирует прекращать транзит российской нефти в ЕС, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде. Он отметил, что это будет нарушением договора Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС.

«Остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС... При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности, со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований», - заявил премьер.

Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа, не став продлевать истекший договор.

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