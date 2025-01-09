Трамп может провести самую короткую войну в истории

Возможное присоединение Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе может стать самым коротким вооруженным конфликтом в истории человечества. Такое мнение приводится в материале газеты Politico, которая ссылается на оценки аналитиков.

Эксперты приходят к такому выводу, поскольку американские военные уже находятся в Гренландии с 1940-х годов. Официально их пребывание на острове было закреплено в договоре между США и Данией от 1951 года. Тогда же в Гренландии была создана крупнейшая в арктическом регионе авиабаза «Туле», на которой развернут контингент до 10 тыс. человек и размещены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. В 2023 году авиабаза была переименована в космическую базу Питуффик, которая выполняет задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

Как отмечает издание, в соответствии с договором США взяли на себя обязательство защищать Гренландию от любого нападения, так как Вооруженные силы Дании не могут дать отпор потенциальному агрессору без посторонней помощи.

«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Вопрос в том, с кем [американцы] будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», - приводит газета мнение старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Соби Кристенсена.