USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Новость дня
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Трамп может провести самую короткую войну в истории

Politico
16:52 1325

Возможное присоединение Гренландии к США военным путем при избранном американском президенте Дональде Трампе может стать самым коротким вооруженным конфликтом в истории человечества. Такое мнение приводится в материале газеты Politico, которая ссылается на оценки аналитиков.

Эксперты приходят к такому выводу, поскольку американские военные уже находятся в Гренландии с 1940-х годов. Официально их пребывание на острове было закреплено в договоре между США и Данией от 1951 года. Тогда же в Гренландии была создана крупнейшая в арктическом регионе авиабаза «Туле», на которой развернут контингент до 10 тыс. человек и размещены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие. В 2023 году авиабаза была переименована в космическую базу Питуффик, которая выполняет задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

Как отмечает издание, в соответствии с договором США взяли на себя обязательство защищать Гренландию от любого нападения, так как Вооруженные силы Дании не могут дать отпор потенциальному агрессору без посторонней помощи.

«Дания прекрасно понимает, что не может защитить Гренландию от кого бы то ни было в одиночку. Вопрос в том, с кем [американцы] будут воевать? Со своими собственными военными? Они уже там», - приводит газета мнение старшего научного сотрудника Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиана Соби Кристенсена.

Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна новость дополнена
17:06 5380
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении главное на этот час
15:38 2783
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 4881
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Азербайджан и Армения на пороге новой войны? наш обзор  
13:55 6338
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов видео; обновлено 16:46
16:46 2739
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 1202
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 12583
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 1477
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 2614
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 3460
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6370

ЭТО ВАЖНО

Турция похвалила Пашиняна
Турция похвалила Пашиняна новость дополнена
17:06 5380
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении
Вопреки требованию Баку: Евросоюз продлил военную миссию в Армении главное на этот час
15:38 2783
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
Кровавые бои между русскими и украинцами в Курской области
13:03 4881
Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
Азербайджан и Армения на пороге новой войны? наш обзор  
13:55 6338
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов
Украинцы поразили очередной склад боеприпасов видео; обновлено 16:46
16:46 2739
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
Турки и сирийцы обсудили привлечение Асада к ответственности
15:59 1202
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины
Встреча Трампа с Путиным: реакция Украины обновлено 15:27
15:27 12583
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
15:27 1477
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
Россия потеряла на фронте более 6 тысяч топ-специалистов
14:40 2614
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск
Миллионы не вернули в Азербайджан: бизнесменов объявили в розыск новые уголовные дела
14:20 3460
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az
Вспыхнула внутрипалестинская война. Профессор Тамара Хаддад комментирует для haqqin.az все еще актуально
9 января 2025, 21:52 6370
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться