Момент истины: настоящий президент в сопровождении 8 президентов едет в Венесуэлу

Нынешний январь славен не только главным событием в мире - инаугурацией Дональда Трампа. Сегодня, 10 января, должна состояться коронация другого героя нашего времени - Николаса Мадуро, венесуэльского диктатора. И мировое сообщество интересует, какими будут отношения между супердержавой и погрязшей в глубочайшем кризисе самой богатой нефтью страной на планете. Но это вопрос будущего. А пока мы будем внимательно следить за тем, что происходит в день приведения к присяге Мадуро. Пикантность ситуации придает то, что на свою инаугурацию намерен прибыть и его соперник на июльских выборах Гонсалес Уррутия. Он победил на выборах с огромным перевесом, набрав 67 процентов голосов против 30 у Мадуро. Но нынешний правитель Венесуэлы, пришедший к власти в 2013 году и захотевший продлить правление на третий срок, применил know how белорусского батьки Лукашенко. Он просто поменял местами результаты выборов и заявил о своей «безусловной победе».

Уррутия перед лицом почти гарантированного ареста покинул Венесуэлу с помощью посольства Испании, но пообещал 10 января вернуться на родину. За несколько дней до инаугурации Мадуро объявил награду в 100 тысяч долларов тому, кто сообщит о местонахождении Уррутия. Но найти его было просто — оппозиционера cначала принимал в президентском дворце Casa Rosada президент Аргентины Хавьер Милей, потом президент Уругвая Луис Альберто Локалье и, наконец, в Белом доме его встретил президент США Джо Байден. А теперь оппозиционер и победитель выборов, которого признали легитимным лидером и США, и половина стран Латинской Америки, а также многие государства Западной Европы, намерен приехать в Венесуэлу в сопровождении 8 бывших латиноамериканских президентов. Однако нет уверенности, что они смогут сыграть роль «телохранителей». Высокая делегация собирается лететь в Каракас из Доминиканской республики, но венесуэльские власти просто могут не дать ей разрешение на этот полет и посадку в международном аэропорту своей столицы. Подобное уже имело место во время июльских выборов, когда самолет с двумя экс-президентами, летевшими в качестве независимых наблюдателей, не смог покинуть Колумбию.

Внутри Венесуэлы обстановка также обостряется с каждым часом. Вчера выстрелами полицейских был сбит мотоцикл, на котором сидела Мария Корина Мачадо, реальный лидер оппозиции страны. Это она должна была участвовать в выборах, но Мадуро запретил ей всякую политическую деятельность на 15 лет, и тогда она предложила кандидатуру бывшего дипломата, 74-летнего Гонсалеса Уррутия, внешне напоминающего сельского учителя. Управлявший мотоциклом был ранен. Сама Мария Корина упала на проезжую часть, но не пострадала. Ее задержали, однако быстро отпустили - за нее тут же заступились большинство латиноамериканских лидеров, а также избранный президент Дональд Трамп. Последний потребовал от Мадуро, чтобы тот оставил Марию Корину и Гонсалеса Уррутию «живыми и невредимыми». Эти люди, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, «мирно выражали волю всего венесуэльского народа, выступающего против режима». До этого Уррутия очень хотел встретиться с Трампом в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго, но тот не смог его принять, ссылаясь на то, что должен участвовать в траурной церемонии прощания с экс-президентом Джимми Картером.

Что станет делать Трамп, когда Мадуро почти наверняка утвердят президентом, а Гонсалес Уррутия не добьется ничего? Во время своего первого срока Трамп оказывал, как он говорил, «максимальное давление» на Мадуро. В какой-то момент в штабе президента тогда даже обсуждался вопрос о военной интервенции в Венесуэлу. Но знающие люди отговорили его делать это. Во-первых, у диктатора есть какая-никакая армия, а главное, против нее будет трудно сражаться в венесуэльских джунглях. В результате Трамп ограничился жесткими экономическими санкциями, в частности, запретил экспорт венесуэльской нефти в Америку. Но режим устоял, хотя санкции погрузили страну в беспросветную нищету. Действия Джо Байдена оказались еще более провальными. Он доверился обещанию Мадуро провести в обмен на отмену санкций либерализацию режима и допустить к участию к выборам деятелей оппозиции. Но своих обещаний диктатор не выполнил. Как и следовало ожидать, Байдена, как сказал бы Владимир Путин, на-ду-ли. Мадуро показал американцам средний палец, и от этого жеста не намерен отказываться. За три дня в стране были арестованы двое граждан США, которых обвинили в террористическом заговоре и подготовке к убийствам высокопоставленных чиновников режима.