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Путин пообещал Фицо газ любым путем

17:24 415

Владимир Путин пообещал Словакии, что российский «Газпром» «найдет альтернативные пути» поставок законтрактованного газа в Словакию после завершения транзита через Украину. Как будет поступать газ, пока неизвестно. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо встретился с Путиным в Москве 22 декабря перед истечением транзитного контракта России и Украины.

Сейчас Фицо угрожает Киеву прекращением поставок электроэнергии, поскольку Словакия хотела продолжить получать российский газ через Украину и получать деньги от Москвы за дальнейший транзит в Европу.

«Я говорил с Путиным о контракте между нами и «Газпромом», в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ. Мы можем что-то получать по южному потоку, но пока у нас есть хранилища, словацкое потребление обеспечено», - заявил Фицо парламентскому комитету.

Фицо заявил, что Путин гарантировал, что Россия выполнит свои обязательства, хотя пропускная способность трубопровода «Турецкий поток» и соединительного маршрута, по которому российский газ поступает через Турцию в Европу, ограничена.

«Президент Путин гарантировал, что они выполнят свои обязательства», - сказал Фицо.

Часть газа может поставляться через Западную Европу, сказал Фицо, имея в виду трубопроводные соединения Словакии с газовыми сетями соседних стран Центральной и Западной Европы.

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