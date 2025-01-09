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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?
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Азербайджан и Армения на пороге новой войны?

Эрдоган: Даже Трамп хвалит Турцию...

17:30 364

Все мировые лидеры, включая Дональда Трампа, признают успехи Турции и ее влияние в регионе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Денизли.

По его словам, Турцию «обсуждают в Европе, Америке и во всем мире».

«К сожалению, оппозиция внутри страны этого не замечает. Знайте, что все это только начало», - добавил турецкий лидер.

Недавно избранный президент США Дональд Трамп дал высокую оценку Турции и ее роли в сирийском конфликте, особо отметив свои хорошие отношения с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Турция является главной силой, и с Эрдоганом у меня сложились отличные отношения, — заявил Трамп журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго. — У него серьезные военные силы, которые не истощены войной. Он создал очень сильную и мощную армию».

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