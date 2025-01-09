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Основатель «Яндекса» нанял охрану после пожелания от Путина

17:41 342

Основатель российской компании «Яндекс» Аркадий Волож в интервью Bloomberg рассказал, что впервые нанял охрану после пожелания здоровья от Владимира Путина.

Это произошло спустя месяц после того, как Волож опубликовал антивоенное заявление и осудил российскую агрессию в Украине. «Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», — говорилось в публикации.

В сентябре 2024 года во время выступления в рамках Восточного экономического форума Путин прокомментировал антивоенное заявление Воложа, назвав его «вынужденным».

«Он живет в Израиле, я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно не задевает», — сказал тогда Путин.

Bloomberg подчеркивает, что тогда Путин назвал Воложа «талантливым бизнесменом» и напоминает, что тот же язык он «использовал, чтобы описать Евгения Пригожина» — главу ЧВК «Вагнер», который летом 2023 года устроил восстание наемников и повел их на Москву, а вскоре погиб в авиакатастрофе. Газета The Wall Street Journal позже писала, что убийство Пригожина организовал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Не так уж и комфортно. Я стараюсь не думать об этом», — сказал Волож о пожелании здоровья от Путина.

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