Китай может легко уничтожить американскую авиацию

В случае возникновения военного конфликта Китай может подавить или уничтожить критически важную американскую авиацию в Индо-Тихоокеанском регионе гораздо меньшим количеством выстрелов, чем потребуется США и их союзникам, чтобы сделать то же самое с военно-воздушными силами Пекина.

Об этом говорится в исследовании Гудзонского института, которое провели Томас Шугарт и Тимоти Уолтон, пишет Business Insider.

Аналитики отметили, что Китай быстрее США работает над укреплением своих авиабаз и диверсификацией боевых самолетов в Индо-Тихоокеанском регионе. Это создает ощутимый дисбаланс в пользу Китая.

В то же время усилия США выглядят более чем скромными, считают Шугарт и Уолтон. Они подчеркнули, что количество американских и союзных аэродромов в регионе составляет примерно одну треть от китайских.

Такой дисбаланс означает, что Китаю потребуется гораздо меньше ракет или авиаударов, чтобы нейтрализовать аэродромы США и союзников, чем противоположной стороне, добавили Шугарт и Уолтон. Они предупредили, что внезапный упреждающий удар со стороны Пекина может застать США и их союзников врасплох и дать Китаю преимущество в воздушных операциях.

"В стратегическом плане такая дестабилизирующая асимметрия рискует побудить КНР воспользоваться преимуществом первого лица. Китай может инициировать конфликт, если увидит возможность свести на нет воздушную мощь противника", - сказано в исследовании.