Поздравление врача «обошлось» в 2 тысячи манатов

Напомним, случай произошел в частной клинике German Hospital. Во время хирургической операции акушер-гинеколог Ляман Алиева получила поздравление от коллег, которые устроили ей «сюрприз». Об этом врач сообщила на своей странице в Instagram. На видео видно, как во время операции сотрудники клиники, без перчаток, зашли в операционную, чтобы поздравить врача с днем рождения. Ляман Алиева приняла поздравления, задула свечу и обменялась рукопожатиями с каждым из коллег. Такое поведение врачей, грубо игнорирующих правила гигиены и подвергающих жизнь пациента опасности, вызвало резкую критику.

По поручению Министерства здравоохранения Центр аналитической экспертизы провел расследование. Как сообщили в Центре, 9 января в частном медучреждении German Hospital была проведена внеплановая проверка в соответствии с Законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательской деятельности и защите интересов предпринимателей».

В ходе проверки был установлен факт административного правонарушения, в результате чего четыре сотрудника клиники были оштрафованы на 500 манатов каждый. Протоколы об административном правонарушении переданы в Министерство здравоохранения для дальнейшего рассмотрения.

В Центре также отметили, что в случае выявления нарушений принимаются административные меры в соответствии с законодательством. При повторных нарушениях применяются дополнительные санкции. В особо тяжелых случаях, включая летальные исходы, дело передается на рассмотрение судебно-медицинской экспертизы и правоохранительных органов. Центр также напомнил, что пациенты имеют право запросить у врача сертификат. Если врач не предоставляет такой документ, граждане могут обратиться в Центр аналитической экспертизы через систему «единое окно» или горячую линию. В таких случаях проводится расследование, и, при необходимости, принимается решение о внеплановой проверке.