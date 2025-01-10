Вниманию родителей: теперь заявка на свидетельство о рождении ребёнка полностью оцифрована!

После рождения ребёнка Министерство юстиции предоставляет родителям уведомление через приложение mygov о необходимости регистрации рождения. Родители, войдя в приложение, выбирают раздел «События жизни» – «Стать родителем», затем переходят в раздел «Подать заявку на свидетельство о рождении» и заполняют необходимые данные.

Как стало известно haqqin.az, Министерство юстиции Азербайджанской Республики совместно с Министерством здравоохранения, Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и Агентством инноваций и цифрового развития реализовали инициативу по цифровизации подачи заявок на свидетельство о рождении. Теперь родители могут получить свидетельство о рождении своего новорожденного ребёнка полностью в цифровом формате через приложение mygov, не посещая при этом органы регистрации.

Процесс подачи заявки включает следующие этапы:

Родители проверяют начальные данные и вводят имя и фамилию ребёнка;

Выбирается орган регистрации для получения свидетельства о рождении и указывается контактный номер телефона;

Если система не определяет национальность ребёнка, родители выбирают национальность отца и матери, а также загружают сканированные копии своих свидетельств о рождении;

Данные проверяются в последний раз, и после их подтверждения заявка считается завершённой.

После завершения заявки рождение ребёнка регистрируется в выбранном органе регистрации, и свидетельство о рождении в цифровом формате отображается в разделе «Мои семейные данные» на платформе mygov. Также, по запросу гражданина, в выбранном органе регистрации свидетельство о рождении может быть предоставлено в бумажном формате.

Получение единовременного пособия:

Получение единовременного пособия в связи с рождением ребёнка также является частью данной процедуры. Информация о регистрации рождения автоматически направляется в Государственный фонд социальной защиты, который в проактивном порядке назначает выплату пособия. Родители могут получить пособие через мобильное приложение «BirBank» от Kapital Bank.

Напомним, что согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2024 года, предоставление данных о свидетельстве о рождении через платформу mygov имеет ту же юридическую силу, что и предоставление документа в бумажном формате.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

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