Успешно завершились сертификационные тренинги UNEC для сотрудников Минэкологии

Ректор профессор Адалат Мурадов отметил, что сертификационные программы «Лидерство mini MBA» и «Тренинг для тренеров», организованные в UNEC с целью развития лидерских способностей и мягких навыков сотрудников министерства по предложению МЭПР, прошли успешно. Адалат Мурадов оценил организацию тренингов в UNEC как высокую оценку, которую МЭПР придаёт образовательным услугам этого высшего учебного заведения.

Адалат Мурадов обратил внимание на важность сертификационных программ для того, чтобы университеты могли гибко реагировать на эти изменения в быстро меняющемся мире: «Мы признаем, что современная университетская модель сталкивается с серьезными проблемами. Жизнь быстро меняется, однако в университетах возникают проблемы с адаптацией этих изменений. Люди должны постоянно совершенствовать свою квалификацию и овладевать новыми специальностями. Одним из выходов является организация непрерывного образования, получившего широкое распространение в мире. Принятие сертификатов работодателями также может оказать положительное влияние на развитие непрерывного образования и формирование рынка образовательных услуг. В связи с этим организация аккредитации организаций, выдающих сертификат, также является одним из вопросов, ожидающих решения. Мы, как UNEC, готовы создать такой центр аккредитации и обеспечить его международную аккредитацию».