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Танкер с почти 100 тыс. тонн российской нефти дрейфует у берегов Германии

18:21 880

Потерявший управление танкер с российской нефтью дрейфует к северу от острова Рюген в Балтийском море. По данным Морской аварийно-спасательной службы, которая работает на месте происшествия, на борту танкера находится около 99 000 тонн нефти.  Об этом информирует Bild.

Согласно сообщению, речь идёт о танкере Eventin, который ходит под флагом Панамы. Судно длиной 248 метров загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января. Конечным пунктом назначения был указан Порт-Саид в Египте.

«Танкеру Eventin 18 лет, и он является частью так называемого российского теневого флота, с помощью которого Россия обходит западные санкции, введённые из-за войны в Украине», - отмечает издание.

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